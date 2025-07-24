كتبت- منال المصري:

دعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر خاصة مع بدء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي والتي تتيح ضمانات للشركات الأوروبية من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، لزيادة استثماراتها

ووفق البيان المرسل اليوم، فإن ذلك جاء خلال مناقشات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية السويسرية ومناقشة تطورات الشراكة بين البلدين.

وأكدت عمق العلاقات المصرية السويسرية وأهمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تلك الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.

وكما تطرق الطرفان إلى الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا والمنعقدة في مايو الماضي، والتي جاءت في خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي مثّلت منصة حوار مؤسسية فاعلة لاستعراض مسار التعاون الثنائي، ومراجعة المشروعات الجارية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تعزز المصالح المشتركة.

وأوضحت المشاط، أن الدورة الأولى للجنة أتاحت فرصة لتبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية ذات الصلة، وبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق التعاون الفني والمالي في ضوء أولويات التنمية الوطنية المصرية والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها لانعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة.

وناقشت تطورات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية خاصة محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واستعرضت تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لزيادة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي،