"البورصة المصرية" تربح 19 مليار جنيه خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

سجل رأسمال السوقي مكاسب بقيمة 19 مليار جنيه، بنمو يصل إلى 0.80% ليغلق عند 2.411 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.392 تريليون جنيه سعر الفتح ببداية الأسبوع.

وأغلق مؤشر EGX30 مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 0.90% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة مقارنة بـ 33821 نقطة سعر الفتح في بداية الأسبوع.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 349.2 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 8,330 مليون ورقة منفذة على 488 ألف عملية.

وقد استحوذت الأسهم على 6.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات و اذون نحو 93.56% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.6% والعرب على 4.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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