ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والسكر، والدقيق، واللحوم، والجبن الرومي والأبيض، والمكرونة، المسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 24-7-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، والعدس، والأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.07 جنيه، بزيادة 6 قرو ش.

كيلو الفول المعبأ: 59.42 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.82 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 86.84 جنيه، بتراجع 3.58 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.99 جنيه، بزيادة 71 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.9 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.06 جنيه، بتراجع 6.35 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 108.47 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.34 جنيه، بزيادة 1.75 قرش.

كيلو الدواجن الطازجة: 397.34 جنيه، بزيادة بتراجع 1.25 قرش.

كيلو الأرز السائب: 27.52 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.13 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 136.85 جنيه، بزيادة 5.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.3 جنيه، بزيادة 4.36 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.46 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.73 جنيه، بزيادة 2.53 جنيه.









