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500 ميجا للمحمول و5 جيجا للفاتورة.. تعويضات لعملاء فودافون المتاثرين بانقطاع الخدمة أمس

10:17 م الأربعاء 23 يوليه 2025

شبكة فودافون

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كتبت- آية محمد:

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من انقطاع بعض خدمات المحمول لبعض المستخدمين مساء أمس الثلاثاء وألزم الشركة بتنفيذه في ضوء متابعته للعطل الذي وقع في شبكة شركة فودافون.

وقد تم إقرار تعويض لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين (500) وحدة مجانية إضافية، كما تم إقرار تعويض لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين 5 جيجا مجانية، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

وجاء ذلك في ضوء الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات المحمول لعملاء الشركة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضات لعملاء شركة فودافون شركة فودافون
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