كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 23-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3127 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4020 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5360 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166696 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268 ألف جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55% إلى نحو 3412 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.