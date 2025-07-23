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وزير البترول يناقش مع رئيس هيئة الثروة المعدنية المتطلبات المستقبلية لتطوير قطاع التعدين

05:35 م الأربعاء 23 يوليه 2025

وزير البترول يناقش مع رئيس هيئة الثروة المعدنية

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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير قطاع التعدين، بناءً على أحدث المستجدات، بما في ذلك تحويل الهيئة لكيان اقتصادي وتحديث نظم الاتفاقيات لجذب الاستثمار ، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين المشاركين في منتدى مصر للتعدين الذ عُقد مؤخرًا في منتصف يوليو.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بشركات الاستكشاف الناشئة، وتقديم الدعم اللازم لها للتوسع في عملياتها، وإزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون نجاحها.

ووجّه بوضع جدول زمني محدد لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، تضمن الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية الواعدة التي تزخر بها مصر، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعال مع الجهات المعنية وشركات الاستكشاف والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير على أهمية البدء الفوري في دراسة العروض المقدمة لإجراء المسح الجوي ومعالجة البيانات المتعلقة بالتعدين، مما يمهد الطريق لخطوات استكشافية أكثر دقة وفعالية وجذب مزيد من الاستثمارات التعدينية الي مصر بناءً علي الفرص التي تم تحديدها.


كما شدد على ضرورة عقد جلسات دورية مع فرق العمل بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف الاستماع إلى تصوراتهم، وتحديد الدعم المطلوب خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن بناء كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

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كريم بدوي وزير البترول رئيس هيئة الثروة المعدنية
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