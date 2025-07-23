مع زيادة طرحها بالأسواق.. التُجار يتوقعون انخفاض سعر المانجو

كتبت – دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضًا مرتقبًا في أسعار المانجو بالأسواق خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأرجع النجيب هذا التراجع المتوقع إلى بدء موسم حصاد المانجو في محافظة الإسماعيلية، والتي تعد أكبر المحافظات المنتجة للمحصول في مصر، مما سيؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة في الأسواق خلال الفترة القريبة.

وأضاف النجيب أن تحديد نسبة الانخفاض بدقة يعد أمرًا صعبًا، لكون الأسعار تخضع لآلية العرض والطلب، مؤكدًا أنه كلما ارتفع حجم المعروض من المحصول في السوق، تراجعت الأسعار، والعكس صحيح.

وأشار النجيب إلى أن أكثر أنواع المانجو شيوعًا بين المواطنين هي "الزبدية" و"السكري"، وتتراوح أسعارهما حاليًا بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، في حين تختلف أسعار باقي الأصناف وفقًا للجودة.

وأوضح أن أسعار الفاكهة الصيفية بشكل عام شهدت انخفاضًا خلال الفترة الحالية مقارنة ببداية الموسم، خاصة البطيخ والعنب.

ولفت إلى أن الأسعار عادة تكون مرتفعة مع بداية طرح المحاصيل لقلة المعروض، لكنها تبدأ في التراجع تدريجيًا مع زيادة الكميات، وهو ما حدث مع المانجو، والبطيخ، والعنب، والكنتالوب وغيرها من الفواكه الصيفية.

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