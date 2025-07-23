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عودة شبكة فودافون إلى وضعها الطبيعي للعمل بعد عطل مؤقت

03:41 م الأربعاء 23 يوليو 2025

شبكة فودافون

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كتبت- آية محمد:

قال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات لمصراوي إن العطل الفني في خدمة شبكة فودافون نتج عن ضغط مفاجئ على الشبكة في بعض المناطق، مما أدى إلى حدوث اضطراب في جودة الخدمة لدى بعض المستخدمين.

وأضاف المصدر أن الفرق الفنية بالشركة تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة، وتمكنت من إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي قبل الساعة 2 صباحا اليوم.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اشتكى من وجود عطل في شبكة فودافون بعدة محافظات، مما تسبب في انقطاع الخدمة.

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