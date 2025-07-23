كتب- أحمد والي:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة نجحت لأول مرة منذ سنوات في وقف تراجع إنتاج الغاز والبترول وتحقيق استقرار نسبي، ما أدى إلى تقليل فاتورة استيراد الوقود، مشددًا على أن تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي يتصدران أولويات الدولة، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف الوزير، خلال لقاء عقده مع مجموعة من كُتاب الرأي وخبراء الاقتصاد والطاقة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول مستقبل قطاع الطاقة، أن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلي، عبر تنويع مصادر التوريد، وزيادة الإنتاج، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطات العين السخنة.

وأكد بدوي أن هذه الجهود ساهمت في بناء منظومة مرنة ومستدامة تلبي احتياجات الكهرباء والصناعة بكفاءة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية للطاقة، بما يشمل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، إلى جانب تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة يعتمد بشكل أكبر على المصادر المتجددة، مع الحفاظ على البيئة وسلامة الكوادر البشرية، لافتًا إلى أن مصر تستهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة مثل مجمعات الإسالة ومستودعات التخزين وشبكات النقل.

وكشف بدوي عن الاتفاق التاريخي مع قبرص لربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، والذي تم توقيعه بحضور رئيسي البلدين، مؤكدًا كذلك على الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار في التعدين، أبرزها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتوحيد نظام التراخيص لجذب المستثمرين.

وأشاد الوزير بكفاءة العاملين في قطاع البترول، واصفًا إياهم بـ"الكنز الحقيقي"، مؤكدًا أنهم العمود الفقري في تنفيذ استراتيجية الوزارة.

وشهد اللقاء حضور الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة محمد صلاح، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والكتاب، من بينهم أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي نشأت الديهي، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير روزاليوسف، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على موقع صدى البلد.

كما شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندس إيهاب رجائي، والمهندس صلاح عبد الكريم، والمهندس يس محمد، والمهندس إبراهيم مكي، والمهندس معتز عاطف، والجيولوجي ياسر رمضان، والدكتور سمير رسلان.

كما شارك في اللقاء عدد من الأكاديميين والخبراء البارزين، منهم الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، والدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد بجامعة قناة السويس وخبيرة أسواق الطاقة، والدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية سابقًا، والدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، والدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي.