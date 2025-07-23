مراكز إبداع مصر الرقمية تعلن الفائزين في هاكاثون "MedTech" بسوهاج

كتبت- آية محمد:

اختتم مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة سوهاج فعاليات هاكاثون "MedTech" الذي نُظم في الفترة من 14 إلى 21 يونيو بمقر المركز، بهدف دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في صعيد مصر من خلال بناء منظومة ابتكار لتطوير حلول تكنولوجية للتحديات في قطاع الرعاية الصحية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، شارك في الهاكاثون 14 فريقًا من المبتكرين ورواد الأعمال الشباب من محافظة سوهاج، وتضمن برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شمل سلسلة من ورش العمل والجلسات الإرشادية حول إدارة الابتكار، وبناء أفرقة العمل، واستخدام التفكير التصميمي، وتحليل السوق، ونماذج الأعمال، والتخطيط المالي، ومهارات العرض أمام المستثمرين، بما يسهم في تطوير أفكار المشاركين وتحويلها إلى حلول رقمية قابلة للتنفيذ.

وأعلن المركز في ختام فعاليات الهاكاثون عن فوز ثلاثة أفرقة بإجمالي جوائز مالية 40 ألف جنيه.

وجاء في المركز الأول فريق "Diagnify" وفاز بجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه عن مشروع يعتمد على توظيف صور الرنين المغناطيسي لتشخيص أورام الدماغ.

وحصد فريق "HERO" المركز الثاني وجائزة قدرها 12 ألف جنيه، ذلك عن تطوير برنامج رقمي متكامل لدعم الأطفال المصابين بمرض السكري من خلال أدوات متابعة وتنظيم شاملة لمستوى السكر.

وفي المركز الثالث جاء فريق "سلامتك"، وفاز بجائزة قدرها 8 آلاف جنيه عن بناء منصة رقمية تقدم خدمات التمريض المنزلي، مع مراعاة عوامل الأمان وتنوع الاحتياجات الصحية، وتوفير اشتراكات شهرية تستهدف في بدايتها محافظة سوهاج، مع خطة توسع مستقبلية.

وجاء الهاكاثون في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، لتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال الرقمية وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للإبداع التكنولوجي، إلى جانب تشجيع الشباب على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهم في إيجاد حلول لتحديات واقعية وتحقيق قيمة مجتمعية مضافة.