إعلان

أرباح "سوديك" تقفز 107% خلال النصف الأول من 2025

12:53 م الأربعاء 23 يوليو 2025

سوديك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قفز صافي ربح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" 107% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1،303 مليار جنيه وبهامش صافي ربح 27٪ .


وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن الشركة حققت إيرادات 4.8 مليار جنيه، بزيادة 22٪، فيما صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 8.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 5.95 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وتابع البيان، أن الشركة قامت بتسليم حوالي 313 وحدة خلال الشهور الست الأولى، منها 148 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة 165 وحدة، مقارنة بـ 478 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2024.


وبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2024.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سوديك أرباح سوديك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)