أرباح "سوديك" تقفز 107% خلال النصف الأول من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

قفز صافي ربح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" 107% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1،303 مليار جنيه وبهامش صافي ربح 27٪ .



وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن الشركة حققت إيرادات 4.8 مليار جنيه، بزيادة 22٪، فيما صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 8.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 5.95 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتابع البيان، أن الشركة قامت بتسليم حوالي 313 وحدة خلال الشهور الست الأولى، منها 148 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات غرب القاهرة 165 وحدة، مقارنة بـ 478 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2024.



وبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2024.