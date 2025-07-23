شل مصر تستثمر في اكتشاف غرب مينا للغاز في البحر المتوسط

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة شل مصر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية اكتشاف الغاز بحقل "غرب مينا" الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط في مصر.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم أنها ستتولى تنمية وتشغيل حقل "غرب مينا" بنسبة 60٪ إلى جانب شركة كوفبك مصر المحدودة بنسبة 40٪، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وقد تم اكتشاف حقل "غرب مينا" في أكتوبر 2023، وسيتم تنمية حقل "غرب مينا" من خلال ربطه بالبنية التحتية لمنطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة (WDDM)، مما يساهم في تعزيز إمدادات الطاقة للأسواق المحلية المصرية.

وقالت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعزز الاستثمار في إنتاج جديد من حقل "غرب مينا" جهود شركة شل الرائدة عالميًا في قطاع الغاز المتكامل، ويدعم توفير طاقة آمنة وموثوقة للسوق المحلية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتحقيق قيمة أكبر بانبعاثات أقل."

ويساهم الاستثمار فى تنمية حقل "غرب مينا" في نمو إجمالي إنتاج شل من أعمال الغاز المتكامل والاستكشاف والإنتاج بنسبة 1% سنويًا حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار في حقل "غرب مينا" معدل عائد داخلي يتخطى الحد الأدنى للعائد المرجعي لأعمال الغاز المتكامل في شركة شل.

ويُعد التسريع في تنمية حقل "غرب مينا" نموذجًا للدور الذي تواصله شركة شل وشركاؤها في مصر، حيث تعزز رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ويعكس الالتزام بالتعاون في مجال الطاقة والاستثمار الاستراتيجي عبر المنطقة.