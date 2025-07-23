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إيرادات رسوم ترامب الجمركية تقترب من 100 مليار دولار

02:37 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة جمعت مؤخرا ما يقرب من 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية.

وأضاف بيسنت ردا على سؤال حول حجم الإيرادات الحالية من الرسوم: "نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار".

كان الوزير قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية بلوغ حاجز الـ300 مليار دولار بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يتضح بعد الإطار الزمني المحدد الذي يشير إليه بقوله "ما يقرب من 100 مليار"، وفقا لسكاي نيوز.

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