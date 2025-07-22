عطل فني يضرب شبكة فودافون يثير استياء العملاء

كتبت- آية محمد:

ضرب عطل فني مفاجئ شبكة فودافون مما أثر على جودة الخدمة وهو الأمر الذي أثار استياء العملاء في عدد من المحافظات المختلفة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اخبار عن عطل في شبكة فودافون.

وتساءل الكثيرون حيث كتب أحد المستخدمين"شبكة فودافون وقعت خالص في فيصل".

بينما كتب مستخدم آخر أن شبكة فودافون تنهار في محافظة الإسماعيلية بينما اشتكى مستخدمون في محافظات أخرى مثل شرم الشيخ ومحافظات الصعيد.

وعندما يتواصل المستخدمون مع خدمة العملاء عبر الرسائل والمكالمات يأتي رد الشركة كالآتي: "عميلنا العزيز، نعمل حاليًا على التحقق من أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي، وسنقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن شكرًا لتفهمكم".