وزير قطاع الاعمال: حسن علام للمقاولات تتفاوض لإطلاق فرع لها في ليبيا

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن تحركات جادة لتعزيز تواجد شركات المقاولات والتشييد المصرية في الأسواق الخارجية، وخاصة في الدول العربية والأفريقية، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة صادرات الخدمات الهندسية والاستشارية ودعم التوسع الإقليمي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك شركات بدأت بالفعل خطوات فعلية في هذا الاتجاه، حيث تتفاوض شركة حسن علام لعمل فرع لها في ليبيا.

وأوضح أن هناك نشاطًا قائمًا لشركة حسن علام في العراق يجري العمل على تطويره، في حين تعمل شركة "مختار إبراهيم" حاليًا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية في سلطنة عمان بحجم أعمال كبير.

شركات التشييد التابعة للقطاع العام تمتلك إمكانات فنية وبشرية كبيرة تؤهلها للمنافسة على مشروعات كبرى خارج الحدود، بحسب الوزير.

موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد دخولًا أوسع للشركات المصرية في عدد من الأسواق الواعدة.

وأضاف الوزير أن هناك مفاوضات للدخول في مناقصات خارجية في عدد من الدول الأخرى.