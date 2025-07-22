"رجال أعمال إسكندرية" توقع بروتوكولا لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية

كتبت- أمنية عاصم:

وقّعت جمعية رجال أعمال إسكندرية مُذكرة تفاهم مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف دعم المُصدرين وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادُل المعلومات، وتنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية، والتعاون في إعداد الدراسات المُتخصصة.

بحسب بيان الجمعية اليوم، البروتوكول يشمل التنسيق في البرامج التدريبية والترويج المُشترك للفعاليات عبر المنصات الرقمية، وبحث إنشاء لجان عمل مُشتركة لمعالجة التحديات ودعم مُستقبل القطاع.

ووقع البروتوكول محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس، بحضور عمرو المنياوي، عضو مجلس إدارة المجلس.

وقال هنو، في بيان للجمعية اليوم إن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة لدعم التصدير وتعزيز دور الجمعية في خِدمة مجتمع الأعمال.

وأشار إلى تنوع مجالات عمل الأعضاء وفاعلية الجمعية في التنمية الاقتصادية، منوهًا بنجاحات مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية، الذي يخدم نحو 700 ألف عميل.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن إطلاق مؤشر "إصلاح" قريبًا بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم رؤية تحليلية شاملة لتحديات قطاع الأعمال في مصر.

طالب محمد القرش، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتدريب المُصدرين قبل المشاركة في المعارض لضمان فاعلية جهودهم ودعم الصادرات. وأكد منير شحفه، رئيس لجنة التصدير، أن مواجهة تحديات التصدير تتطلب تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري في مجالات التدريب والإعداد.

من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على دور المجلس في ترسيخ مكانة مصر كشريك تجاري موثوق عالميًا، مشيرة إلى تحقيق صادرات بحوالي 6.1 مليار دولار خلال عام 2024

كما أعلنت عن إطلاق خدمة اختبار جاهزية المُصدرين في سبتمبر المُقبل، مؤكدة أهمية دراسة قنوات التوزيع وتحديد المُنتجات الأنسب لكل سوق لدعم نمو الصادرات.