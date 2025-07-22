كتبت- منال المصري:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع مختار أبو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا بشركة "إنفينيتي باور"، وإيلي ألوكو، مدير الاستثمار بشركة AFC لإدارة الأصول التابعة لمؤسسة التمويل الأفريقية، لبحث تعزيز التعاون في مشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة في مصر.

وتناول اللقاء، وفق بيان الوزارة اليوم، مناقشات حول صندوق البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، الذي أطلقته مؤسسة التمويل الأفريقية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بهدف دعم مشروعات البنية التحتية المستدامة في قطاعات الطاقة والنقل، إلى جانب تقديم تمويلات ميسرة ودعم فني للدول المستفيدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

واستعرض ممثلو مؤسسة التمويل الأفريقية وإنفينيتي باور هيكل تمويل الصندوق والجهود المبذولة لحشد الموارد المالية، مع التأكيد على فرص دعم الشركات الخاصة في مصر للاستفادة من آليات التمويل المستحدثة.

وأكدت وزيرة التخطيط حرص الحكومة المصرية على تعظيم الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مؤسسات تمويل المناخ، لتوفير الموارد اللازمة لمشروعات البنية التحتية المستدامة، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات الوطنية وشركاء التنمية لوضع هذه المبادرات موضع التنفيذ، لافتة إلى اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، المخصص لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي بالدول النامية، بقيمة تمويلية تبلغ مليار دولار.

وأوضحت أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في سياسات مصر واستراتيجياتها المناخية، ويُعد خطوة داعمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء.