وزيرة التخطيط تبحث مع شركة "ميريديام" استثمارات الطاقة المتجددة في مصر

كتبت- منال المصري:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ميتي ساراكوجلو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أفريقيا بشركة "ميريديام" للاستثمار في البنية التحتية، موقف استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، خاصة مشروع محطة طاقة الرياح في خليج السويس، وفق بيان الوزارة اليوم.

ويُعد المشروع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.1 جيجاوات، جزءًا من برنامج «نُوفّي» الوطني، ويجري تنفيذه بتمويل يتجاوز المليار دولار، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الإفريقي للتنمية، مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية، إلى جانب صندوق الطاقة العربي، والبنك العربي، وبنك "ستاندرد تشارترد".

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا ملحوظًا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأشارت "المشاط" إلى أن هذا النمو يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويأتي في إطار استكمال الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن وتيرة الاستثمار الخاص سجلت نموًا سنويًا بلغ 24.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث، متجاوزة حجم الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث استحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأكدت أن الحكومة تواصل العمل على ترسيخ دعائم النمو المستدام من خلال توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات في القطاعات القابلة للتصدير، مشددة على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.