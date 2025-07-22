ورق محشي العنب يقفز إلى 100 جنيه للكيلو.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار ورق العنب في الأسواق بشكل ملحوط خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 100 جنيه أو أكثر، وهو ما أرجعه حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إلى انتهاء الموسم الطبيعي له.

وأوضح النجيب لـ"مصراوي"، أن ورق العنب لا يتوفر على مدار العام، حيث يرتبط ظهوره بموسم محدد، غالبًا ما يبدأ من نهاية شهر مايو ويستمر حتى نهاية أغسطس، وبعدها يبدأ المعروض في التراجع تدريجيًا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة قلة الكميات المطروحة في الأسواق.

وأشار إلى أن ورق العنب يتوفر عادة قبل ظهور ثمار العنب في الأسواق، وبما أن العنب نفسه متاحًا حاليًا، فهذا يعني أن موسم ورقه في نهايته، وبالتالي فالمعروض منه قليل جدًا، بحسب النجيب.

وأضاف أن السعر يتأثر مباشرة بآلية العرض والطلب، فكلما قل المعروض مع استمرار الطلب، ترتفع الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا مع ورق العنب.

وبخصوص أسعار العنب، قال النجيب إنها انخفضت مقارنة ببداية ظهوره، حيث تراجعت من 100 جنيه وأكثر إلى ما بين 15 و30 جنيهًا للكيلو في الوقت الحالي.

وتوقع النجيب أن تشهد الأسواق وفرة في بعض أصناف الفاكهة خلال الفترة المقبلة، على رأسها الكمثرى والجوافة والتين.

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