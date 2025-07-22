سهم "بنيان" يرتفع 2% خلال أولى جلسات التداول اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

سجل سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في أولى بدء التداول اليوم بالبورصة المصرية صعودًا بنسبة 2.02 % بمنتصف جلسة اليوم ليسجل سعر السهم 5.06 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقارنة بـ 4.96 جنيه سعر الفتح.

وكانت شركة بنيان للتنمية والتجارة، قد فتحت باب الاكتتاب على الطرحين العام والخاص لبيع حد أقصى عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من كامل أسهم الشركة، والبالغ إجمالي أسهمها عدد 1.654 مليار سهم بنطاق سعري.

وفتح الطرح العام للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع حد أقصى عدد 18.4 مليون سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 15 يوليو 2025.

وسبقه الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية لبيع حد أقصى عدد 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 10 يوليو 2025.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بنيان (BONY.CA) شركة مستقلة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، تركز جهودها لخلق قيمة من خلال الاستحواذ والإدارة النشطة للأصول التجارية. تقدم الشركة حلولاً استثمارية للمؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري من خلال توفير محفظة عقارية متنوعة تدار بشكل احترافي، مع تعزيز فوائد الاستثمار العقاري وتقليل المخاطر المرتبطة به.