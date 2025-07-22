بدء ""قرع الجرس" لتداول سهم "بنيان" في البورصة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصة اليوم قرع الجرس لبدء تداول سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة بكود (BONY.CA) وذلك بحضور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وشامل أبوالفضل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وطارق عبدالرحمن العضو المنتدب لشركة "بنيان للتنمية والتجارة .

وبحسب بيان الشركة اليوف قال الشيخ إن البورصة المصرية تواصل استراتيجيتها في تشجيع قيد الشركات الجادة والطموحة، وتطوير أدواتها المالية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.

وقال شامل أبوالفضل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنيان: "يمثل إدراج أسهم شركة بنيان وبدء تداولها في البورصة المصرية إنجازاً استراتيجياً بارزاً وخطوة جوهرية في مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها التوسعية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بنيان (BONY.CA) شركة مستقلة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، تركز جهودها لخلق قيمة من خلال الاستحواذ والإدارة النشطة للأصول التجارية. تقدم الشركة حلولاً استثمارية للمؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري من خلال توفير محفظة عقارية متنوعة تدار بشكل احترافي، مع تعزيز فوائد الاستثمار العقاري وتقليل المخاطر المرتبطة به.

تتميز "بنيان" بتقديم عوائد لمستثمريها من خلال مزيج من زيادة قيمة الأصول المملوكة وعوائد إيجارية مستدامة، والتأجير لشركات العالمية و الشركات المحلية الكبري.