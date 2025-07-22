ارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار السكر، والأرز، وزيت الذرة، واللحوم، واللبن السائب، والدقيق، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، بينما انخفضت أسعار الفول، والمسلي الصناعي والجبن الرومي، وزيت عباد الشمس مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ:35.01 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ:59.38 جنيه، بتراجع 3.7 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ:26.1 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 89.37 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.97 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.86 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.7 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.82 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.51 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.39 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.44 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.48 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 136.8 جنيه، بزيادة 10.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.97 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

كيلو اللبن السائب: 32.15 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.69 جنيه، بتراجع 2.1 جنيه.