وزير البترول يبحث مع BP خطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم BP العالمية لشئون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، والوفد المرافق له، الخطط الجديدة للشركة للإستثمار في أنشطة تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة لها في البحر المتوسط.

إضافة إلى مناقشة سبل تسريع وتيرة المشروعات المشتركة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، وفق بيان الوزارة اليوم .

وأكد بدوي خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركة بريتش بتروليوم، وتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاع .

كما ناقش اللقاء خطط الشركة خلال الفترة المقبلة في أعمال الاستكشاف الجديدة من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط.

وتطرق اللقاء إلى الدور المجتمعي الرائد لشركة بريتش بتروليوم في مصر، من خلال مبادراتها التنموية التي تسهم بشكل فعال في خدمة وتنمية المجتمع المصري، وهو ما أشاد به الوزير، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز الأثر المجتمعي الإيجابي للشركة.