كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بتراجع جنيه.