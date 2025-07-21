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تحالف مصري سعودي مرتقب لإنشاء مدينة صناعية بالسعودية

06:18 م الإثنين 21 يوليه 2025

محمد مهران

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كتبت- أمنية عاصم:

كشف محمد مهران، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، ورئيس المكتب الإقليمي للصناعات الجلدية في مصر، أنه يجري حاليًا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العربي للصناعات الجلدية والجانب السعودي، لإنشاء مدينة صناعية متكاملة على غرار "مدينة الجلود بالروبيكي " بالسعودية، وذلك بالتعاون بين الجانبين المصري والسعودي.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إلى أن المشروع سيكون بإشراف مصري سعودي مشترك، مع الاستعانة بخبرات دولية، بينها خبير إيطالي.

وحول تفاصيل الشراكة، أوضح مهران، أن الخطوط العريضة للمشروع لم تحسم بعد، سواء فيما يتعلق بنسبة الشراكة أو طبيعة التعاون، موضحًا أن الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.

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