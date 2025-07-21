كل ماتحتاج معرفته عن أنظمة فودافون

كتبت- آية محمد:

تقدم شركة فودافون باقات متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، سواء للاستخدام الفردي أو العائلي، أو للاستخدام اليومي السريع، وتشمل هذه الأنظمة باقات RED، وأنظمة فليكس، وكروت الفكة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل كل نظام:

RED EXCLUSIVE -1

السعر: 3000 جنيه شهريًا.

المزايا:

200 جيجابايت إنترنت.

11 ألف دقيقة لكل الشبكات.

مشاركة الباقة مع 6 أفراد من العائلة.

600 جيجا إنترنت منزلي DSL بسرعة 30 ميجابت، أو 135 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

4 أسابيع تجوال دولي و60 دقيقة مكالمات دولية.

6 اشتراكات من بين: WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Amazon Prime، Yango Play، TOD

إمكانية تقسيط هاتف حتى 50 ألف جنيه.

RED ELITE -2

السعر: 1500 جنيه شهريًا.

المزايا:

70 جيجا بايت إنترنت.

10 آلاف دقيقة لكل الشبكات.

مشاركة الباقة مع 4 أفراد من العائلة.

300 جيجا DSL بسرعة 30 ميجابت أو 135 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

3 أسابيع تجوال دولي و10 دقائق دولية.

6 اشتراكات ترفيهية من نفس الخيارات

تقسيط هاتف حتى 25 ألف جنيه.

3- RED PRIME

السعر: 1050 جنيه شهريًا.

المزايا:

40 جيجا إنترنت.

7000 دقيقة لكل الشبكات.

مشاركة مع 3 أفراد من العائلة.

200 جيجا DSL بسرعة 30 ميجابت أو 135 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

أسبوعين تجوال دولي.

5 اشتراكات ترفيهية.

تقسيط هاتف حتى 25 ألف جنيه.

4- RED ADVANCE

السعر: 750 جنيه شهريًا.

المزايا:

25 جيجا إنترنت.

5000 دقيقة لكل الشبكات.

مشاركة مع فردين من العائلة.

140 جيجا DSL بسرعة 30 ميجابت أو 40 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

أسبوع تجوال دولي.

4 اشتراكات ترفيهية.

تقسيط هاتف حتى 12 ألف جنيه.

5- RED ESSENTIAL

السعر: 450 جنيهًا شهريًا.

المزايا:

12 جيجا إنترنت.

3000 دقيقة لكل الشبكات.

مشاركة مع فرد واحد من العائلة.

140 جيجا DSL بسرعة 30 ميجابت أو 40 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

3 اشتراكات من بين :WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Amazon Prime.

تقسيط هاتف حتى 6000 جنيه.

ثانيًا: أنظمة فليكس

أنظمة فليكس من فودافون تمنح المستخدم "فليكسات" يمكن استخدامها للمكالمات أو الإنترنت حسب الحاجة.

و 1 فليكس يساوي 1 دقيقة لفودافون أو 1 ميجابايت أو 1 رسالة لكل الشبكات، و5 فليكس تساوي 1 دقيقة لأي شبكة أخرى أو لخطوط الأرضي.

ويوجد أكثر من نظام حسب الاستخدام الشهري:

فليكس 45: يمنح 1500 فليكس مقابل 45 جنيه شهريًا.

فليكس 70: يمنح المستخدم 3000 فليكس مقابل 70 جنيه شهريًا.

فليكس 100: يمنح المستخدم 5000 فليكس مقابل 100 جنيه شهريًا.

فليكس 150: يمنح المستخدم 9000 فليكس مقابل 150 جنيه شهريًا.

فليكس 300: يمنح المستخدم 21000 فليكس مقابل 300 جنيه شهريًا.

ثالثًا: كروت الفكة

تقدم فودافون كروت "الفكة" التي تمنح وحدات لفترة محدودة:

كارت الفكة بـ 13 جنيه: يمنح 300 وحدة لمدة يومين.

كارت الفكة بـ 16.5 جنيه: يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة بـ 19.5 جنيه: يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

كارت الفكة بـ 26 جنيه: يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

اقرأ أيضًا:

أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق

ما الإجراءات المطلوبة لتغيير التعاقد على الغاز الطبيعي؟

مطالبات بحظر تداول الطيور الحية.. كيف يؤثر ذلك على الأسواق؟