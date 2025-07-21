إعلان

توقف تطبيق "واصل" للأشخاص ذوي الإعاقة لمدة شهرين

03:15 م الإثنين 21 يوليو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بتوقف تطبيق "واصل" بشكل مؤقت، بدءًا من 20 يوليو ولمدة شهرين، وذلك لإجراء تحديثات تقنية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتطوير جودة الخدمة.

"واصل"‌ هو تطبيق رقمي يُمكن ‌الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية‌ ‌وصعوبات التواصل ‌‍‌من‌‍‌ الوصول لخدمات‌ متعددة‌ ‌عن طريق مكالمات فيديو مجانية، ‌‍‌منها خدمات‌ ‌ال‍‌نجدة،‌ و‌الإ‌‍‌سعاف، ‌‍‌ال‍‌مطافي وشكاوى الكهرباء‌.

‌ويوفر أيضًا خدمة الترجمة الفورية وخدمات‌ ملء الاستمارات إلكترونيًا ‌‍‌باستخدام لغة الاشارة‌، من قبل مترجمين على أعلى مستوى من الخبرة‌ ‌متواجدين بالمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي‌ الإعاقة‌‍‌ السمعية وصعوبات التواصل‌ ‌وهو‌ المركز ‌المجاني ‌‍‌الأول من نوعه في المنطقة العربية ‌‍‌وأفريقيا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تطبيق واصل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصطفى شهيد عملية حسم.. الابن الذي حقق حلم أبيه ومات بين ذراعيه
العد التنازلي لإلغاء الدعم.. ما سيناريو أسعار الوقود في الربع الأخير من 2025؟
تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)
أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق
صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس