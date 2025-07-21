توقف تطبيق "واصل" للأشخاص ذوي الإعاقة لمدة شهرين

كتبت- آية محمد:

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بتوقف تطبيق "واصل" بشكل مؤقت، بدءًا من 20 يوليو ولمدة شهرين، وذلك لإجراء تحديثات تقنية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتطوير جودة الخدمة.

"واصل"‌ هو تطبيق رقمي يُمكن ‌الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية‌ ‌وصعوبات التواصل ‌‍‌من‌‍‌ الوصول لخدمات‌ متعددة‌ ‌عن طريق مكالمات فيديو مجانية، ‌‍‌منها خدمات‌ ‌ال‍‌نجدة،‌ و‌الإ‌‍‌سعاف، ‌‍‌ال‍‌مطافي وشكاوى الكهرباء‌.

‌ويوفر أيضًا خدمة الترجمة الفورية وخدمات‌ ملء الاستمارات إلكترونيًا ‌‍‌باستخدام لغة الاشارة‌، من قبل مترجمين على أعلى مستوى من الخبرة‌ ‌متواجدين بالمركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي‌ الإعاقة‌‍‌ السمعية وصعوبات التواصل‌ ‌وهو‌ المركز ‌المجاني ‌‍‌الأول من نوعه في المنطقة العربية ‌‍‌وأفريقيا.