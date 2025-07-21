كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة الوطنية للطباعة نيتها تنفيذ طرح عام أولي أو "الطرح الأسهمها العادية بالبورصة المصرية بموجب بيان اليوم من إي اف جي هيرميس.

وتوقعت الشركة أن يتضمن الطرح عملية بيع ثانوية لما يصل إلى 21171040 سهم عادي، ما يمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر، وذلك من قبل شركة ناشونال برينتينغ انترناشونال هولدنغ ش.م.ل جراند فيو انفستمنت هولدنجز كورب، ومساهمين أقلية آخرين (المساهمون البائعون).

وأضاف البيان، سيشمل الطرح ( أ ) طرح خاص تم الحصول على التزام كامل بها من السيد عمران محمد العمران، رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمر anchor (Cornerstone Investor)، في الطرح العام الأولي (الطرح الخاص)، (ب) طرح عام للجمهور (الطرح العام) (يُشار إليهما معا باسم "الطرح المشترك")، سيتم طرح كل من الطرح الخاص والطرح العام بسعر موحد للسهم الواحد.

وتعمل الشركة الوطنية للطباعة حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يخص الطرح، بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح (PSN) وأي موافقات أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) ومن المتوقع فتح باب الاكتئاب بين 27 يوليو 2025 و 31 يوليو 2025، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وظروف السوق السائدة.