ما الإجراءات المطلوبة لتغيير التعاقد على الغاز الطبيعي؟

كتبت- دينا كرم:

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك عدة إجراءات يجب على العملاء اتباعها عند رغبتهم في تغيير التعاقد على الغاز المنزلي في مختلف الحالات.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير الإجراءات الخاصة بتغيير التعاقد على الغاز الطبيعي:

إجراءات تغيير التعاقد

في حالة عميل مكان عميل مع تواجد الاثنين القديم والجديد والتنازل عن الأجهزة:

- يتم عمل تنازل عن الأجهزة في الطلب المعد لذلك إقرار تنازل عن الأجهزة أمام مسئول الحسابات بصالة استقبال العملاء في مقر شركة الغاز التابع له.

- عمل معاينة بالموقع لتحديد نوع الأجهزة وقراءة العداد.

- يتم عمل التسوية المالية للعميل القديم.

- ثم يتم عمل إجراءات التعاقد مع العميل الجديد بالمستندات المطلوبة السابقة.

وفي حالة عميل مكان عميل مع وجود الأجهزة المحولة يجب اتباع الآتي:

- يشترط وجود توكيل رسمي أو تفويض من العميل القديم إلى العميل الجديد يتم عمل نفس الإجراءات السابقة المذكورة أعلاه.

وفي حالة وجود عميل مكان عميل مع وجود الأجهزة المحولة وعدم تواجد العميل القديم ووجوده خارج البلاد أو غادر المكان بدون علم الشركة، يجب القيام بالآتي:

- يشترط توافر المستندات كاملة، ويتم إجراء معاينة بالموقع على الأجهزة، ويتم العرض على الشئون القانونية بالشركة لإبداء الرأي للتعاقد مع العميل.

وفي حالة تغيير تعاقد والشقة عليها نزاع قضائي، يجب القيام بالإجراءات التالية:

- يتقدم المستفيد بطلب لشركة الغاز الموجودة بالمنطقة.

- يتم عمل معاينة على الطبيعة.

- يتم العرض على الشئون القانونية في حالة الشقة ملك ورثة يتقدم أحد الورثة بتحرير عقد غاز مع إحضار إعلام ورثة وتنازل جميع الورثة لأحدهم ويتم أخذ موافقة الشئون القانونية.