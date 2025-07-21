" الشرق الأوسط لصناعة الزجاج" توافق على تأسيس مكتب تمثيل بدبي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج موافقة مجلس إدارة الشركة على قيام الشركة بفتح مكتب تمثيل للشركة في دبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وبحسب البيان المرسل اليوم من الشركة للبوصة، سيتم فتح مكتب التمثيل تحت اسم مكتب تمثيل شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أو أى اسم آخر تعتمده دائرة التنمية الاقتصادية.

كما قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على توكيل وتفويض وتعيين توفيق يوسف توفيق نعمه الحام - الرئيس التنفيذي للشركة كوكيل عن الشركة في تأسيس مكتب التمثيل "الوكيل" وكذلك تعيينه مديراً عاماً لمكتب التمثيل ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة الإدارة مكتب التمثيل، ومنحه وكالة شاملة لتأسيس وتسجيل مكتب التمثيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، باسم الشركة ونيابة عنها، واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتأسيس مكتب التمثيل بإمارة دبي "الوكيل".

وتأسست شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عام 1979. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2002. ومتخصصة في في إنتاج وتصنيع وتصدير الزجاج والعبوات الزجاجية، وقد بدأت بفرن واحد وسعة إنتاجه 117 طن سنوياً واستطاعت أن تنمو لتمتلك 6 أفران بسعة إنتاجية قدرها 378 ألف طن سنوياً.