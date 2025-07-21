كتبت- آية محمد:

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومحافظة القليوبية، برنامجًا تدريبيًا حول أخطار الإنترنت، في يومي 16 و17 يوليو بمقر مكتبة مصر العامة في بنها، وذلك في إطار مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء تنظيم البرنامج في ضوء تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية بشأن تحقيق التمكين الرقمي للمواطنين بالمحافظة.

وقدم التدريب مسئولو التنسيق والتدريب بالمبادرة، وتم إعداد المحتوى التدريبي بالتعاون مع اليونيسف.

وشملت فعاليات البرنامج التوعية بالمفاهيم الأساسية للمواطنة الرقمية، وأخطار الإنترنت وكيفية مواجهتها، وسبل الحماية والدعم والإبلاغ، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية حول كيفية تمييز التنمر الإلكتروني والتعامل السليم معه، والوقت المناسب للتعرض للشاشات الإلكترونية وكيفية إدارة هذا الوقت، بالإضافة إلى رفع الوعي الرقمي للمشاركين بحقوقهم ومسئولياتهم في الفضاء الرقمي.

ومبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت هي مبادرة قومية أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصةً الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والمعلمين، وتمكينهم من التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي.

وتستمر المبادرة في تنفيذ خطة الوصول المجتمعي من خلال المراكز المجتمعية والمدارس ومراكز الشباب في المحافظات المختلفة لنشر المحتوى التوعوي والتدريبي للفئات المستهدفة.

وتتعاون المبادرة مع اليونيسف والشركاء في تنفيذ البرامج التدريبية التفاعلية للتوعية بالتهديدات والأخطار الرقمية، وأهم مفاهيم المواطنة الرقمية الموجهة للأطفال والنشء لتمكينهم من التنقل بأمان في الفضاء الرقمي، واكتساب المهارات اللازمة لتحديد التهديدات، والفهم الكامل لنتائج سلوكهم على الإنترنت، ومساعدتهم على التعامل الأمثل مع التطورات التكنولوجية.