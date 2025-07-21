أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق

كتبت- آية محمد:



رفعت كافة الشركات أسعار السجائر في السوق المصري وآخرها اشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التي تصنع السجائر المحلية "الشعبية"عقب نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية .



يوم الجمعة أعلنت الشرقية للدخان ارتفاع أسعار السجائر بقيمة 5.25 جنيه في العبوة، من 38.75 جنيه إلى 44 جنيهًا، وفقًا لما قاله إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وارتفعت أسعار بعض أنواع السجائر بالأسواق بداية من الشهر الجاري، عقب إصدار مصلحة الضرائب قرارًا بتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2023.

وكانت شركة فيليب موريس قد رفعت أسعارها والتي تتضمن "مارلبورو، وميريت، وأل أند أم" بالأسواق، كما أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفع أسعار أبرز منتجاتها.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة:

- كليوباترا كينج سايز بسعر 44 جنيهًا.

- كليوباترا سوفت كوين بسعر 44 جنيهًا.

- كليوباترا بوكس بسعر 44 جنيهًا.

- بوسطن / بلمونت بسعر 44 جنيهًا.

- مونديال "أحمر - أزرق – سيلفر" بسعر 44 جنيهًا.

- مونديال سويتش "منتول - بلو بيري" بسعر 44 جنيهًا.

- كليوباترا بلاك ليبول بسعر 44 جنيهًا.

- كليوباترا سوبر بسعر 44 جنيهًا.

- ماتوسيان سوبر بسعر 44 جنيهًا.

- ميريت "Merit" بأنواعها بسعر 105 جنيهات.

- مارلبورو "Marlboro" بأنواعها بسعر 97 جنيهًا.

- مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها بسعر 79 جنيهًا.

- ال أند ام "L&M" بأنواعها بسعر 76 جنيهًا للعبوة.

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها بسعر 69 جنيهًا للعبوة.

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها بسعر 76 جنيهًا للعبوة.

- عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها بسعر 80 جنيهًا للعبوة.

- وينستون أحمر بسعر 67 جنيهًا.

- وينستون أزرق بسعر 67 جنيهًا.

- وينستون سيلفر بسعر 67 جنيهًا.

- وينستون كاستر بسعر 67 جنيهًا.

- وينستون اكسبند بسعر 69 جنيهًا.

- كامل أصفر بسعر 73 جنيهًا.

- كامل أزرق بسعر 73 جنيهًا.

- كامل أكتيفيت بسعر 76 جنيهًا.





