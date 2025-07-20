علف وتطعيم وتأمين.. القصابين: حزمة إجراءات لمساعدة صغار مربي الماشية

كتب- أحمد والي:

كشف هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن استجابة وزارة الزراعة لمطالب الشعبة بدعم الفلاح الصغير والمربي البسيط، من خلال حزمة إجراءات مباشرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن صغار المربين وتعزيز الإنتاج الحيواني المحلي.

وأوضح عبدالباسط أن من بين أبرز خطوات الدعم، توفير النخالة (أحد مكونات الأعلاف الأساسية) بسعر مناسب للمربين، ما يسهم في تقليل تكلفة التغذية، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية مجانية تشمل متابعة الحالة الصحية للحيوانات وتوفير الأدوية اللازمة دون مقابل.

وقال: "الدكتور البيطري سيتواصل مع المربيين الصغار لمتابعة حالة الحيوانات، والدولة هتقدم خدمة تطعيم مجانية، ودي خطوة محترمة من الوزارة لدعم صغار المربيين اللي بيعتمدوا على رؤوس قليلة من الماشية".

وأشار إلى أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية سيتولى أيضاً تقديم دعم إضافي يتمثل في توفير تأمين على الماشية ضد السرقة والحريق، وذلك عقب تسجيل الحيوانات في الوحدات البيطرية، على أن يتم إصدار "بطاقة تعريف" لكل رأس ماشية لتسهيل عملية المتابعة.

وأكد عبد الباسط أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة والوزير الجديد على تطوير قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الشعب المختلفة بهدف خلق تواصل مباشر بين العاملين بالقطاع وصانع القرار، ورفع التوصيات والمشكلات من أرض الواقع.