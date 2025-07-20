بعد ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم.. هل تتراجع الأسعار في الأسواق؟

كتب- أحمد والي:

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ "مصراوي"، إن السوق يعاني من حالة ركود ملحوظة منذ عيد الأضحى وحتى الآن، نتيجة تراجع الطلب، خاصة مع انشغال الأسر بامتحانات الثانوية العامة والجامعات، وهو ما انعكس بشكل طبيعي على الأسعار التي بدأت تشهد تراجعًا تدريجيًا.

وأضاف عبد الباسط أنه على أرض الواقع يستطيع أي أحد أن يلاحظ هدوء الحركة في الأسواق، البيع والشراء مش نشطين حالياً، "وده طبيعي في الفترة دي، لكن مع دخول موسم الصيف وعودة الأنشطة، ممكن نشهد حركة أفضل".

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن لقاءً جرى مؤخرًا مع مسؤولي وزارة الزراعة، تم خلاله الإعلان عن أخبار إيجابية طال انتظارها بشأن دعم الإنتاج الحيواني، وهو ما قد يعزز من استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

كان طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية ، قال في تصريحات إعلامية أمس السبت، إن إنتاج مصر من اللحوم وصل إلى حوالي 600 ألف طن خلال العام الجاري، وذلك بفضل جهود الدولة المصرية والمشروعات التي ترعاها وزارة الزراعة ومنها المشروع القومي للبتلو.

وفي السياق ذاته، أكد سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن ارتفاع الإنتاج جاء بفضل المشروعات التي ترعاها الدولة وعلى رأسها المشروع القومي للبتلو، والذي وفر تمويلاً ميسرًا بنسبة 5% لصغار المربين بالتعاون مع البنوك الوطنية، ما ساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة المعروض.