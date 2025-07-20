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مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بختام جلسة اليوم

03:26 م الأحد 20 يوليو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.74% عند مستوى 34071 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.50%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.14 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 17.83 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.16 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.04 % عند مستوى 33821 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

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