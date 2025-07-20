بدء تداول أسهم "بنيان" في البورصة الثلاثاء المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية بدء تداول أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية بداية من الثلاثاء المقبل.

وبحسب بيان شركة بنيان المنشور على شاشة البورصة اليوم، فإن سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم سيكون سعر الطرح العام والخاص البالغ 4.96 جنيه للسهم.

وأضاف البيان، أن الحدود السعرية للسهم ستكون صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد.

واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 22/7/2025 حتى 21/8/2025 ، بحسب ما اعلانته البورصة.