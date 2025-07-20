كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، وزيت الذرة، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.47 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.81 جنيه، بتراجع 3.62 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.21 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 97 جنيه، بزيادة 92 فرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.44 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.38 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.43 جنيه، بتراجع 7 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.49 جنيه، بتراجع 30 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.81 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 410.7 جنيه، بزيادة 7.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.47 جنيه، بتراجع 4.12 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 62.43 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.17 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 121.35 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 264.22 جنيه، بتراجع 12.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.58 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 102.92 جنيه، بتراجع 4.42 جنيه.