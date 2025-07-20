كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الكوسة، والطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و6.5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 جنيه و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات، و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.