كتبت- آية محمد:

وقّعت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع اللجنة البارالمبية المصرية بهدف تعزيز التعاون لتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع الرياضي.

وتتضمن مذكرة التفاهم إتاحة أدوات التكنولوجيا المساعدة، والتعاون في مجال التطبيقات التكنولوجية، وإجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بالألعاب البارالمبية والأدوات المساعدة ذات الصلة، إلى جانب توفير أجهزة القياس والمعامل المتخصصة المتعلقة بالألعاب والرياضة البارالمبية.

كما تهدف المذكرة إلى التعاون في مجالات التدريب على أدوات التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الرياضيين، وكذلك إتاحة المعامل التقنية المتخصصة لأغراض تعليمية وبحثية في مجال الطب الرياضي، بالإضافة إلى التعاون الفني لإتاحة الأدوات الخاصة بإنتاج المحتوى الرقمي والمحاكاة ونماذج الذكاء الاصطناعي والنمذجة الخاصة بالبحوث الطبية والرياضية ذات الصلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار السعي لتعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم ودعم دمجهم في جميع مناحي الحياة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتأسست الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مركز تميز للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المساعدة.

وتدعم الأكاديمية المبتكرين والمطوّرين والباحثين ورواد الأعمال لتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.