رغم الحرب.. كيف تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة خلال يونيو؟

كتبت- أمنية عاصم:

تمكنت أغلب مؤشرات البورصة المصرية من تحقيق معدلات نموًا خلال الشهر الماضي بالرغم من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية بشهر يونيو الماضي.

واستمرت المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يومًا خلال يونيو الماضي والتي تم إيقافها بوساطة أمريكية قادها الرئيس دونالد ترامب.

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 نموًا طفيفًا بنسبة 0.49% ليسجل مستوى 32857 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقارنة بـ 32696 نقطة عند الفتح بأول جلسات شهر يونيو.

وسجل مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 4.84 % ليسجل مستوى 9967 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 9506 عند الفتح بأول جلسات من شهر يونيو.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.07 % ليسجل مستوى 13477 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 12950 نقطة عند الفتح بأول جلسات شهر يونيو.

وارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 بنسبة 3.06 % ليسجل مستوى 3436 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 3334 نقطة عن الفتح بأول جلسات شهر يونيو.

وسجل مؤشر تميز - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة " بورصة النيل"- تراجعًا بنسبة 4.13% ليسجل مستوى 12481 نقطة عند إغلاق آخر جلسة بالشهر الماضي مقابل بـ 13018 نقطة عن الفتح بأول جلسات شهر يونيو.

وتأسست بورصة النيل في عام 2007، وبدأ التداول الفعلي فيها عام 2010، فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق 23 شركة موزعة بين 12 قطاعاً.

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