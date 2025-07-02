شهري أم سنوي؟.. أنظمة وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي من " WE"

كتبت- آية محمد:

تتيح الشركة المصرية للاتصالات "وي" عدة أنظمة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، لتناسب مختلف فئات المستخدمين.

كما توفر الشركة العديد من وسائل الدفع المتاحة، سواء عبر منافذ الدفع الإلكترونية أو من خلال المنافذ التقليدية، لتسهيل عملية السداد وتوفير الوقت والجهد.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أنظمة الدفع المختلفة وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي المتاحة للمستخدمين:

النظام الشهري

يتم سداد الفاتورة شهريًا، وتوفر الشركة فترة سماح تبلغ 20 يومًا في حال التأخر عن الدفع.

وبعد انتهاء فترة السماح يتم تحويل خط التليفون الأرضي لخدمة استقبال المكالمات لمدة 7 أيام.

وبمجرد انتهاء تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام الربع سنوي

يتم سداد الفاتورة كل 3 أشهر، وتوفر الشركة فترة سماح تبلغ 3 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع استقبال المكالمات.

وعند تجاوز تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام السنوي

يتم دفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا، وتوفر الشركة فترة سماح تبلغ 7 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع الاستقبال.

وبعد تجاوز تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

طرق الدفع

تقدم الشركة عدة طرق لسداد الفواتير، منها:

- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة الرسمي أو من خلال تطبيق "My WE ".

- مراكز شركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- مكاتب البريد المصري.

- خدمات "فودافون كاش، وفوري، واتصالات كاش، واورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركة سداد، وBee، وخدماتي، وأمان والأهلي ممكن، ومصاري".

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