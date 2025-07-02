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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والحديد وارتفاع الذهب

01:54 م الأربعاء 02 يوليو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، والحديد والأسمنت، والجمبري، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

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خريطة الأسعار انخفاض البيض ارتفاع الذهب الحديد
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