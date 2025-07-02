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أحمد عز يشترى 34 مليون سهم من شركة العز للسيراميك بشكل مباشر

01:34 م الأربعاء 02 يوليو 2025

شركة العز للسيراميك

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين عن إعادة الهيكلة الداخلية لاستثمارات مجموعة عز الصناعية المملوكة بنسبة 100% لأحمد عز – حيث تم تحويل ملكية أسهم شركة العز للسيراميك والبورسلين المملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، إلي ملكية أحمد عز المباشرة.


وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة، حيث جاء ذلك ردًا عن تلقيها عدداً من الاستفسارات عن المعاملة التي تمت على حوالي 34 مليون سهم بتاريخ الأمس.


وتأسست شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) عام 1995. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 1998. ومتخصصة في في تصنيع وتوزيع السيراميك والبورسلين والديكور.


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شركة العز للسيراميك أحمد عز
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