كتبت- أمنية عاصم:

أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح اليوم، بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل بقدرة 650 ميجاوات بالقرب من رأس غارب، وذلك بعد استكمال وتشغيل المرحلة النهائية بقدرة 150 ميجاوات قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة، يأتي هذا الإنجاز بعد تسليم 306 ميجاوات في ديسمبر 2024 قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد و 194 ميجاوات في أبريل 2025 قبل ستة أشهر ، مما يضمن الربط الكامل لقدرة 650 ميجاوات بالشبكة في يونيو 2025

ويتكون تحالف .Red Sea Wind Energy S.A.E من شركة ENGIE (فرنسا) بنسبة 35% وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25% وشركة Toyota Tsusho Corporation بنسبة 20% وشركة Eurus Energy Holdings Corporation بنسبة 20% ويتم تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عاماً.

وتابع البيان، أنه بالإضافة إلى دور شركة أوراسكوم للإنشاءات في التطوير والاستثمار، قامت الشركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ جميع أعمال الانشاءات المدنية والكهربائية وأعمال التصميم والتوريد والبناء (EPC) لمرافق المحطة بدون أي إصابة طول مدة الأعمال.

وتعد محطة رياح البحر الأحمر حالياً الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، بحسب البيان.

ويعتمد هذا المشروع الجديد بقدرة 650 ميجاوات على النجاح الذي حققه نفس التحالف سابقاً في تطوير أول مشروع منتج للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، والذي اكتمل في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد، كما يرفع القدرة التشغيلية لطاقة الرياح للتحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات.

وكما بدأ التحالف أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميجاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي.





