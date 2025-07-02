انفوجراف- كيف تقدم شكوى بنكية؟ المركزي يوضح
كتبت- منال المصري:
أوضح البنك المركزي المصري خطوات تقديم العملاء شكوى بنكية في حال تعرض أحدهما لبعض المشاكل المصرفية.
خطوات تقديم الشكوى البنكية
التواصل مع البنك الخاص بالعميل من خلال:
- مركز الاتصال.
- زيارة الموقع الإلكتروني "البريد الإلكتروني".
- زيارة فرع البنك.
نصائح مهمة
- الحصول على الرقم المرجعي لمتابعة الشكوى.
- الحد الأقصى للرد على الشكوى 15 يوما كحد أقصى للبنك التابع له العميل.
- للعميل الحق الاعتراض في البنك مرة أخرى خلال 15 يوما من الرد.
في حالة عدم حل المشكلة
- يمكن العميل تصعيد الشكوى للبنك المركزي وذلك من خلال زيارة فرع البنك المركزي.
يتم تقديم نموذج الشكوى مع تقديم ما يلي:
- الرقم المرجعي للبنك.
- بطاقة الرقم القومي.
- في حالة الوكالة مطلوب أصل التفويض أو الوكالة.
- السجل التجاري في حالة الشركات مع حق التوقيع عنها.
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