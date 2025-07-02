انفوجراف- كيف تقدم شكوى بنكية؟ المركزي يوضح

كتبت- منال المصري:

أوضح البنك المركزي المصري خطوات تقديم العملاء شكوى بنكية في حال تعرض أحدهما لبعض المشاكل المصرفية.

خطوات تقديم الشكوى البنكية

التواصل مع البنك الخاص بالعميل من خلال:

- مركز الاتصال.

- زيارة الموقع الإلكتروني "البريد الإلكتروني".

- زيارة فرع البنك.

نصائح مهمة

- الحصول على الرقم المرجعي لمتابعة الشكوى.

- الحد الأقصى للرد على الشكوى 15 يوما كحد أقصى للبنك التابع له العميل.

- للعميل الحق الاعتراض في البنك مرة أخرى خلال 15 يوما من الرد.

في حالة عدم حل المشكلة

- يمكن العميل تصعيد الشكوى للبنك المركزي وذلك من خلال زيارة فرع البنك المركزي.

يتم تقديم نموذج الشكوى مع تقديم ما يلي:

- الرقم المرجعي للبنك.

- بطاقة الرقم القومي.

- في حالة الوكالة مطلوب أصل التفويض أو الوكالة.

- السجل التجاري في حالة الشركات مع حق التوقيع عنها.