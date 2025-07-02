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ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

12:27 م الأربعاء 02 يوليه 2025

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي والأبيض، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، بينما انخفضت أسعار الزيت، والعدس، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.


كيلو الفول المعبأ: 62.8 جنيه، بزيادة جنيهين.


كيلو الدقيق المعبأ: 25.76 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.


لتر زيت عباد الشمس: 86.12 جنيه، بتراجع 6.2 جنيه.


كيلو السكر المعبأ: 35.39 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.


كيلو المكرونة المعبأة: 28.06 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.


كيلو العدس المعبأ: 60.25 جنيه، بتراجع 5.24 جنيه.


البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.


لتر زيت الذرة: 107.61 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.


كيلو اللحوم الطازجة: 402.11 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.


كيلو الدواجن الطازجة:.99.17 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.


كيلو الأرز السائب: 27.55 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.


كيلو الفول السائب: 50.06 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.


كيلو الجبن الأبيض: 137.84 جنيه، بزيادة 3.82 جنيه.


كيلو الجبن الرومي: 270.06 جنيه، بزيادة 4.08 جنيه.


كيلو اللبن السائب: 31.61 جنيه، بزيادة 69 قرشًا.


كيلو المسلي الصناعي: 98.06 جنيه، بزيادة 2.07 جنيه.



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