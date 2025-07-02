انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل، والخيار الصوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و12.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و34 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا، بتراجع 10 قروش.

التفاح المصري يتراوح بين 18 و34 جنيهًا.