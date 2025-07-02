كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كيلو الكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، بينما ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و86 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75و125 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و350 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.