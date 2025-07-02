كتبت- آية محمد:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة SubCom، أحد موردي الكابلات البحرية عالميًا، الانتهاء من عمليات الإنزال الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر، حيث تم إنزال الكابل بنجاح بمدينتي بورسعيد على ساحل البحر المتوسط، ورأس غارب على ساحل البحر الأحمر.

وقد انتهت المصرية للاتصالات من توفير مسارات العبور الأرضية، عالية الموثوقية والمرونة، التي تربط نقطتي الإنزال الساحليتين، وبذلك تكون قد اكتملت جميع عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري في مصر، وفق بيان الشركة اليوم.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة هامة في طريق التوسع المتواصل في نظام الكابل البحري الذي سوف يسهم في تعزيز الربط الاقليمي عند تشغيله.

ويعد نظام الكابل البحري SEA-ME-WE-6 هو الإصدار السادس من سلسلة كابلات SEA- ME-WE ويربط مدينتي تواس بسنغافورة ومارسيليا بفرنسا، عبورًا بالأراضي المصرية برًا، وتتولى شركة SubCom مسؤولية بنائه.

كما سيوفر نظام الكابل البحري SEA-ME-WE-6 عند اكتمال عمليات الإنزال الخاصة به في الدول الأخرى اتصالًا استراتيجيًا بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر 17 نقطة إنزال، ما يُعزز البنية التحتية لشبكة الاتصالات العالمية.

ويمتد النظام لنحو 21700 كيلومتر، ويضم تحالفًا من 16 مشغل من أكبر مشغلي الكابلات البحرية، بما فيهم الشركة المصرية للاتصالات، وشركة بتلكو، إحدى شركاتBeyon البحرينية، وشركة بنغلاديش للكابلات البحرية، وشركة بهارتي إيرتل الهندية، وشركة تشاينا يونيكوم الصينية، وشركة ديراجو من المالديف، وشركة جيبوتي للاتصالات، وشركة مايكروسوفت الأمريكية، وشركة موبايلي السعودية، وأورانج الفرنسية، وشركة PCCW Global الصينية، وشركة سنغتل السنغافورية، وشركة سريلانكا للاتصالات، وشركة تيليكوم ماليزيا، وشركة تيلين الإندونيسية، وشركة ترانس وورلد الباكستانية.

وقال محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات "سعيد بالإعلان عن نجاح عمليات إنزال الكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر بمدينتي بورسعيد ورأس غارب، ما يُمثل خطوة هامة في مسيرتنا نحو توسيع نطاق شبكة المصرية للاتصالات دولياً وتعزيز بنيتنا التحتية الدولية للكابلات البحرية، وقد تم الربط بين نقطتي الإنزال على ساحلي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط من خلال مسارين أرضيين فريدين ومتنوعين داخل الأراضي المصرية.

وقد أثبت مسار أوراسيا، الذي يربط جنوب شرق آسيا وأوروبا، على مر العصور أهميته وفعاليته في نقل حركة الاتصالات الحيوية. ولذلك نسعى لتطوير مسارات جديدة لربط سنغافورة ومصر، مما يضيف مستويات جديدة من التنوع ويسهم في تعزيز المسارات البحرية وزيادة السعات التي يزداد الطلب عليها."

وأضاف: "تؤكد عمليات الإنزال الاستراتيجية التزامنا بتمكين الدول إقليميًا وعالميًا من تحقيق أهدافها الرقمية من خلال استثماراتنا في بناء شبكة قوية ومرنة مهيأة للوفاء بمتطلبات المستقبل لخدمة المجتمع الدولي للكابلات البحرية."