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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:39 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38304.86 جنيه، بتراجع 744.24 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39919.14 جنيه، بتراجع 433.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3878.56 جنيه، بتراجع 47.56 جنيه.


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أسعار الحديد حديد عز الحديد الاستثماري
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